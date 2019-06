Wenn in Deutschland die Temperaturen steigen, muss sich eigentlich niemand Sorgen vor dem Verdursten machen: Sauberes Wasser kommt zuverlässig aus dem Hahn, der nächste Supermarkt um die Ecke bietet eine scheinbar endlose Auswahl an Mineralwasser aus aller Welt. Die nun gestartete Snapchat-Kampagne soll darauf aufmerksam machen, dass sauberes Trinkwasser für viele Menschen auf der Welt jedoch nicht selbstverständlich ist. Snapchat und Viva con Agua setzen sich für sauberes Trinkwasser ein





Die besonders in der jungen Zielgruppe beliebte App setzt dafür auf ihre sogenannten Augmented-Reality-Lenses - diesmal im Viva-con-Agua-Design. Mit dem AR-Tool soll sich der Nutzer spielerisch für sauberes Trinkwasser einsetzen und spenden können. Ist der Filter via Snap-Code (siehe unten) aktiviert, lassen sich in der Snapchat-App Bilder und Videos machen, in denen ein Papp-Plakat mit der Aufschrift "Water is a human RIGHT" zu sehen ist. Gestaltet wurden die Lenses von den beiden Agenturen Überground und Headraft.



© Snapchat

Mit diesem Snap-Code lässt sich die AR-Lens aktivieren.





napchat und Viva con Agua haben sich für ihr Unterfangen prominente Unterstützung an Bord geholt. Der Popsänger, Entertainer, Sängerund die Moderatorinsetzten sich für die Aktion ein, ebenso wieund, die sich in einem professionellen Fotoshooting für die Kampagne haben ablichten lassen.Die Non-Profit-Organisation Viva con Agua verfolgt bei ihren Kampagnen seit jeher die Kombination mit spaßigen Elementen. "Wer Viva con Agua kennt, weiß, dass wir unsere Vision 'Wasser für alle - alle für Wasser' mit Spaß verbinden - unser Markenzeichen sind Aktionen mit den universellen Sprachen Musik, Kunst und Sport", sagt Mitgründer. In Augmented Reality sehe er großes Potenzial, um die Kampagne aus der realen Welt in die virtuelle zu überführen und so neue Zielgruppen abzuholen.Snapchat will die Aktion als Startschuss für ein längerfristig angelegtes Engagement verstanden wissen, das immer wieder für die zentrale Botschaft aktiviert werden soll. Auch beim Kunst-, Musik- und Kultur-Festival "Millerntor Gallery" in einem Monat in Hamburg soll die Aktion von Snapchat und Viva con Agua eine Rolle spielen. "Während die Aufmerksamkeitsspanne bei Bannerwerbung & Co immer kürzer wird, regt Augmented Reality Menschen zu Spiel und Auseinandersetzung mit einem Thema ein", begründet, Snapchats Kreativstrategin für die DACH-Region, die AR-Kampagne. ron