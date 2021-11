Amazon erzählt zu Weihnachten von einer jungen Frau, die an einer Angststörung leidet

Bereits im vergangenen Jahr nahm Amazon in seiner Weihnachtskampagne Bezug auf die Folgen der Corona-Krise und erzählte die berührende Geschichte einer jungen Ballerina , der aufgrund der Pandemie ihr erster großer Tanzauftritt verwehrt blieb. Auch 2021 sensibilisiert der Handelsriese in seinem Weihnachtsfilm für die mentalen Auswirkungen der Lockdown-Zeit - und präsentiert ganz nebenbei den neuen Adele-Song "Hold On", der der Kampagne zusätzlich eine Millionen-Reichweite verschaffen wird.