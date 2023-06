IMAGO / Gonzales Photo

Im Kreuzfeuer: Rammstein-Frontmann Till Lindemann, hier beim Konzert im dänischen Odense am 2. Juni 2023

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann werden immer lauter. Nachdem Rossmann die Parfüm-Linie der Band bereits aus dem Sortiment genommen hat , beendet jetzt auch Werbepartner GGPoker die Zusammenarbeit mit Lindemann. Erst im April war eine große Kampagne mit dem 60-Jährigen gestartet.

Teilen

In dem aufmerksamkeitsstarken Werbeauftritt, der bundesweit viel Aufmerksamkeit in großen Medien bekam, schlüpfte Rammstein-Sänger Lindemann in fünf verschiedene Rollen und spielte Poker gegen sich selbst beziehungsweise seine Klone. Das Setting war dabei angelegt an mehrere Hollywood-Kultfilme, darunter "American Beauty", "The Cube" und "A Beautiful Mind". Untermalt war das Ganze von einem Gedicht, das Lindemann aus dem Off vortrug und eigens für den Spot geschrieben hat.





Zwei Monate nach der Veröffentlichung hat GGPoker den von der Agentur Hello White Parrot entwickelten Film nun von allen Digital- und Social-Media-Kanälen entfernt. Der Grund dafür sind die drastischen Missbrauchsvorwürfe, die seit Tagen im Netz gegen den Sänger vorgebracht werden und aktuell immer lauter werden. Zwei Monate nach der Veröffentlichung hat GGPoker den von der Agentur Hello White Parrot entwickelten Film nun von allen Digital- und Social-Media-Kanälen entfernt. Der Grund dafür sind die drastischen Missbrauchsvorwürfe, die seit Tagen im Netz gegen den Sänger vorgebracht werden und aktuell immer lauter werden.

"Die Entwicklungen der vergangenen Tage haben uns zutiefst erschüttert und schockiert. Die Zusammenarbeit mit Till Lindemann wurde Anfang des Jahres unter einem künstlerischen Aspekt für einen begrenzten Kampagnenzeitraum eingegangen, der mittlerweile abgelaufen ist und nicht verlängert wird", teilt GGPoker in einem Statement mit, das HORIZONT vorliegt. "Wir distanzieren uns ausdrücklich und vollumfänglich, da die im Raum stehenden Vorwürfe in keinster Weise mit den von uns vertretenen Werten und Moralvorstellungen vereinbar sind. Allen Betroffenen möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken."



Nach Rossmann, das gestern mitteilte, die drei Rammstein-Parfüms "Kokain", "Sex" und "Pussy" umgehend aus dem Sortiment zu verbannen, ist GGPoker das zweite Unternehmen, das Konsequenzen aus den drastischen Vorwürfen zieht - und die Partnerschaft mit Till Lindemann beendet. Bei LikeMeat, das 2021 und 2022 ebenfalls reichweitenstarke Veganuary-Kampagnen mit dem Rammstein-Frontmann lancierte, weist man auf Anfrage von HORIZONT darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit Lindemann bereits im vergangenen Jahr beendet wurde. Mittlerweile hat das Unternehmen für Fleischersatzprodukte auch die betreffenden Werbeclips mit dem Sänger, der darin Andy Warhol und Karl Lagerfeld darstellte, von Youtube entfernt.

"Die Entwicklungen der vergangenen Tage haben uns zutiefst erschüttert und schockiert. Die Zusammenarbeit mit Till Lindemann wurde Anfang des Jahres unter einem künstlerischen Aspekt für einen begrenzten Kampagnenzeitraum eingegangen, der mittlerweile abgelaufen ist und nicht verlängert wird", teilt GGPoker in einem Statement mit, das HORIZONT vorliegt. "Wir distanzieren uns ausdrücklich und vollumfänglich, da die im Raum stehenden Vorwürfe in keinster Weise mit den von uns vertretenen Werten und Moralvorstellungen vereinbar sind. Allen Betroffenen möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken."Nach Rossmann, das gestern mitteilte, die drei Rammstein-Parfüms "Kokain", "Sex" und "Pussy" umgehend aus dem Sortiment zu verbannen, ist GGPoker das zweite Unternehmen, das Konsequenzen aus den drastischen Vorwürfen zieht - und die Partnerschaft mit Till Lindemann beendet. Bei LikeMeat, das 2021 und 2022 ebenfalls reichweitenstarke Veganuary-Kampagnen mit dem Rammstein-Frontmann lancierte, weist man auf Anfrage von HORIZONT darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit Lindemann bereits im vergangenen Jahr beendet wurde. Mittlerweile hat das Unternehmen für Fleischersatzprodukte auch die betreffenden Werbeclips mit dem Sänger, der darin Andy Warhol und Karl Lagerfeld darstellte, von Youtube entfernt.