© HORIZONT Mirko Kaminski und Frank Thelen haben bei den OMR unter anderem über die Vorreiterrolle Chinas bei der Digitalisierung gesprochen

Frank Thelen kennt seit seiner Rolle als Juror in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" halb Deutschland. Kein Wunder, dass der Tech-Investor und Seriengründer auf dem OMR Festival in Hamburg von zahlreichen Besuchern angesprochen wird - natürlich auch von HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski. Im Interview mit Kaminski singt Thelen ein Loblied auf die progressive Art und Weise, mit der China die Digitalisierung vorlebt - und richtet gleichzeitig einen dringlichen Appell an die Politik in Deutschland: "Wir müssen Bürokratie abbauen und dafür schneller und mutiger werden."