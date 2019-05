© HORIZONT Ohne Nieten-Halsband kein echter Rocker! Mirko Kaminski auf der Suche nach Rockstars beim OMR Festival 2019

Die Online Marketing Rockstars haben sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zu einer der größten Branchenveranstaltungen Europas mit rund 50.000 Besuchern entwickelt. Aber trägt das Event seinen coolen Namen eigentlich immer noch zurecht? Oder übernehmen langsam aber sicher schnöde Geschäftsleute mit Anzug und Krawatte das Kommando beim OMR Festival? Dieser Frage ist HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski am ersten Kongresstag in Hamburg nachgegangen - und stieß auf Karohemden, Mandarinen, Rockstar-mäßige Geschäftsideen und Yoga. Aber seht selbst.