Ulrike von Mirbach führt ab 2021 Mini in Deutschland

von Michael Reidel

Wechsel an der Spitze von Mini Deutschland. Zum 1. Januar 2021 wird Ulrike von Mirbach die Führung der BMW-Tochter übernehmen. Sie ist damit die erste Frau auf diesem Posten. Seit fünf Jahren verantwortet die 41-Jährige hierzulande das Marketing und das Produktmanagement der britischen Marke. In dieser Zeit hat sie unter anderem das datengetriebene Marketing vorangetrieben und neue Formate wie The Sooner Now geschaffen.