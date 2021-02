© Mondelez Milka macht die eigenen Tafeln zu zentralen Elementen der Kampagne

Die zu Beginn des Jahres gestartete Kampagne "Tender tastes better" läutet einen Paradigmenwechsel in der Kommunikation von Milka ein: Die Marke verlässt den Lilaberg und macht die Schokoladentafel zum spielerischen Element. Damit betont die Mondelez-Marke ihren Purpose und will ihre Relevanz bei jüngeren Konsumenten erhöhen. Auch bei der Zusammenarbeit mit Agenturen geht Milka neue Wege. Markenchef Godert van den Heuvel erläutert die Strategie.