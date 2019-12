Miles Mobility "Santa Miles ist da!" 2019

Miles ist nach eigener Beschreibung Deutschlands größtes unabhängiges Unternehmen für Mobilitätsdienstleistungen und mit einer eigenen Modellflotte in Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und auf Sylt aktiv. Der Dienstleister mit dem Claim „Carsharing next level“ verzichtete bisher allerdings weitgehend auf Markenwerbung. Die inhouse konzipierte Kampagne ist der erste Testballon des regionalen Players.Der Film nimmt sich dazu gleich ein besonders bekanntes Klischee des Jahresende vor: Den immer fröhlichen Weihnachtsmann, wie ihn speziell die Coca-Cola-Werbung zum Jahresende seit vielen Jahrzehnten inszeniert. In diesem Auftritt ist der Weihnachtsmann aber nicht sonderlich fröhlich und hat auch wenig Lust auf seine alte rote Dienstleistung. Die Lösung bietet der Griff zur Miles-Mobility-App. Mit nur einem Klick verschafft sich der gestresste Weihnachtsmann ein deutlich cooleres Gefährt und wechselt auch noch in einen modischeren Look. cam