Nun ist es aber aber so, dass sich am Geschmack von Vly die Geister scheiden: "Viele lieben das Produkt - andere gar nicht. Am Ende entscheidet jede/r Konsument:in selbst", sagt Vly-GründerFür ihre aktuelle Videokampagne hat sich die Marke nun entschieden, mit diesem Fakt offen und ehrlich umzugehen: Also zeigt der Spot nicht nur die begeisterten Mienen von zehn Testpersonen beim Probieren von Vlys Kakaodrink 1.0, sondern auch solche, die das Gesicht verziehen und zugeben, dass das Produkt aus Erbsenprotein mit Schokogeschmack schon mal runtergeht - aber bitte nicht regelmäßig.

Vly - Fake Reaktionen? No thanks.

Entstanden ist die Kampagne gemeinsam mit der Kreativagentur. Zum Auftritt gehört neben dem Video auch eine Out-of-Home-Kampagne, die deutschlandweit ausgespielt wird. Im Fokus auch hier die skeptischen Zitate über alle Vly-Produkte hinweg. Von "Schmeckt nicht so vegan, wie du glaubst" bis hin zu "Entweder man liebt es oder halt nicht." ist so ziemlich alles dabei. Der Faktor Authentizität ist allerdings doch auch ein wenig Kalkül, wie Hartmann zugibt: "Mit Claims wie 'mhm lecker so creamy' erreichts du die Menschen nicht mehr", meint er. Der Wunsch nach Authentizität in der Lebensmittelindustrie habe für das Team von Vly höchste Prioriät. Es geht also doch ein wenig über das Thema Ehrlichkeit hinaus, frei nach dem Motto "P = Provokation erzeugt auch Aufmerksamkeit". son