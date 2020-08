Hauptpartner & Anteilseigner

Platin Partner

© Screenshot facebook.com/Paulaner

Paulaner stößt mit Bayern München gleich dreimal an

Gold Partner

Official Partner

Auf der höchsten Sponsoringebene beim FC Bayern fließt das meiste Geld. Zwei der vier auf dieser Ebene angesiedelten Partner haben sich entsprechend ins Zeug geworfen, um ihrem Partner zu gratulieren.entwickelte einen Film, den Markenchefin Hildegard Wortmann stolz auf LinkedIn präsentierte. Ausrüsterließ das Siegestor in München in Bayern-Rot erstrahlen (siehe Foto oben) und packte noch einen emotionalen Film drauf. Hauptsponsorzeigt auf Facebook einen Clip, in dem ein Bayern-München-Trikot mit "Triple"-Aufschrift zu sehen ist. Ein solches Leibchen hatte die Telekom schon 2013 kreiert - anschließend wurde das Kleidungsstück auf vielfachen Fanwunsch hin sogar in limiterter Auflage verkauft. Diehuldigt dem Triple-Gewinner auf der Facebook-Seite der Allianz-Arena, wo der FC Bayern seine Heimspiele austrägt.Neun Partner sind auf der zweithöchsten Sponsoring-Ebene angesiedelt - bislang haben davon fünf öffentlich gratuliert:undDrei Unternehmen, zwei Gratulanten. Einzig Coca-Cola hat in den sozialen Netzwerken zum Champions-League-Triumph des FC Bayern nichts von sich hören lassen.Mit elf Unternehmen ist das Gedränge auf der untersten Sponsoring-Ebene beim FC Bayern am größten. Umso wichtiger wäre es eigentlich, sich durch gut gemachte Kommunikation abzuheben und die Strahlkraft der Mega-Marke FC Bayern für sich zu nutzen - denn darum geht es beim Sponsoring. Gebrauch davon gemacht haben bislang aber nurund