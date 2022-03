Das Prinzip der Non Fungible Tokens ist zugleich anspruchsvoll und äußerst banal. Einerseits sind NFTs digitaler Content, dessen Eigentumsrechte über eine Blockchain abgesichert sind, und damit an der vordersten Front der digitalen Innovation. Andererseits wird dieses digitale Format in den meisten Fällen nicht viel mehr, als es die Panini-Sammelbilder schon seit Jahrzehnten tun: Bunte Bilder zu einer bestimmten Lebenswelt, die bei den Fans eine möglichst hohe Sammelbereitschaft auslösen soll. Und doch ist die Ära der digitalen Sammelbilder im Marketing wohl nicht mehr aufzuhalten. So hat die Spieleplattform Decentraland gerade ihre erste Fashion Week, bei dem viele große Modemarken in ihren virtuellen exklusive NFTs anboten. Adidas startet am 1. April die zweite Auflage seiner Aktion "Into the Metaverse" bei der die Teilnehmer einen von 50 Adidas-NFTs kostenfrei gewinnen können.





Und der Trend ist längst nicht mehr nur auf den Modesektor beschränkt. So entwickelt die Seat-Tochter Cupra sogar eine eigene Plattform Metahype, um dauerhaft im Metaversum präsent zu sein. Die Zielsetzung des Unternehmens könnte kaum eindeutiger sein: „Wir wollen Marken und Personen in Metahype eine Plattform zur Verfügung stellen, um künstlerische Inhalte wie NFTs zu präsentieren, digitale und physische Produkte zu zeigen sowie Inhalte zu streamen.“Porsche CMO Robert Ader sagt im Podcast HORIZONT Lovebrands sogar, dass er das Potenzial von NFTs längst nicht nur auf das Marketing beschränkt sieht: „Ich bin fest überzeugt, dass NFTs mittelfristig ein wesentlicher Geschäftszweig für Porsche werden kann. Das ist ein großes Business, aber man sollte es lieber von Anfang an richtig machen.“Der Reiz der NFTs speist sich für Markenunternehmen im Wesentlichen aus drei Quellen: Erstens bieten sie einen direkten Zugang zur und eine dauerhafte Bindung an die Marke, die nicht auf die Vermittlungsfunktion der GAFA-Plattformen angewiesen ist. Zweitens sind NFTs das perfekte Verbindungsglied zwischen der digitalen und der analogen Seite der Marke: Als digitale Objekte können sie gleichzeitig auch die Berechtigung zum Kauf realer Produkte oder zur Teilnahme an analogen Markenevents umfassen.