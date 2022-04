About You baut eine eigene NFT-Fashionplattform

© About you About you geht ins Metaverse und bietet digitale Mode per NFTs an.

Es geht immer um den einzelnen User - das ist das Versprechen der Fashionplattform About You von Anfang an. Ab sofort geht es aber auch um das digitale Abbild des Users: Mit Hypewear gründet About You als erstes Modeunternehmen eine digitale Plattform, auf der Fans digitaler Produkte Mode-NFTs erwerben können. Und zwar ohne Vorwissen in Sachen Kryptowährung.