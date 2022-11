© L'Oréal Der Kosmetikkonzern verpasst Avataren Frisuren und Makeup

Kaum ein Wort elektrisiert die Marketingbranche derzeit so sehr wie der Begriff Metaverse. Marketingentscheider wollen endlich erste Schritte in jener Welt wagen, in der die einen abfällig ein zweites Second Life wähnen, während die anderen große technologische Hoffnungen daran knüpfen. Auch der weltgrößte Kosmetikhersteller L'Oréal will ganz vorne mit dabei sein und spendiert schicke Frisuren und Makeup-Variationen für Avatare im Netz.