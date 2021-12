© imago images / Hans Lucas Drei der vier GAFA-Konzerne machen bald mehr als die Hälfte des globalen Werbemarktes aus

Der globale Werbemarkt ist weiter auf Erholungskurs von der ersten Phase der Corona-Pandemie. Wie neue Daten des Forschungs- und Analyseunternehmens WARC zeigen, wachsen die Spendings in diesem Jahr so stark wie noch nie in der Geschichte der WARC-Prognosen. Und auch in den kommenden Jahren geht der Aufwärtstrend weiter. Allerdings verfestigt sich dabei eine Entwicklung, die bereits jetzt zulasten zahlreicher Werbekanäle geht. So werden die großen Plattformbetreiber ihren Marktanteil immer weiter ausbauen.