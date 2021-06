© MessengerPeople Unternehmen können dank eines neuen Formats jetzt wieder mehr werbliche Informationen auf WhatsApp verschicken

Für Unternehmen wird es ab sofort wieder leichter, mit ihren Kunden per WhatsApp in Kontakt zu treten und ihnen dort gezielt Produkte und entsprechende Informationen anzubieten. Mittels Push-Nachrichten können Unternehmen in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern jetzt über die Business-Version des Messenger-Dienstes unter anderem Produktempfehlungen auf Basis der letzten Einkäufe an ihre Kunden ausspielen. Doch es gibt bestimmte Regeln und Kontrollmechanismen.