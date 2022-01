So sieht die Zukunft der Live-Kommunikation aus

Messen und Co

© Messe Berlin Die ITB Berlin in den Hallen live zu erleben, wird wohl erst 2023 wieder möglich sein.

Physisch, hybrid oder rein virtuell: Die Digitalisierung hat mehr Wettbewerb im Kommunikationsmix geschaffen und neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Wie die Zukunft der Live-Kommunikation aussehen wird, hat eine Studie des RIFEL (Research Institute for Exhibition and Live-Communication) untersucht.