Zehn der größten Messegelände: in Deutschland. Zehn der umsatzstärksten Messegesellschaften 2019: in Deutschland. Knapp zwei Drittel der internationalen Leitmessen: in Deutschland. Veranstaltungen und Gelände, sozusagen die Produktivflächen der Veranstalter, ziehen alljährlich Millionen von Besuchern und Aussteller aus aller Welt an, füllen Hotels und Gastronomiebetriebe, fördern die Wirtschaft einer Region. Umwegrentabilität heißt das Zauberwort. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts, München, induzierte die Messe München im Rekordjahr 2019 bundesweit 4,31 Milliarden Euro Umsatz. Allein die Bauma, die größte Messe der Welt, sorgte für einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro und für ein Steueraufkommen von 846 Millionen Euro, getragen meist von den internationalen Ausstellern und Besuchern. Dann kam Corona. Einer der größten USP der Live-Kommunikation, der persönliche Kontakt, sorgte für das reihenweise Absagen und Verschieben von Veranstaltungen aller Art und versetzte den Messe-Weltmeister in Schockstarre.



Seit März 2020 sind die Gelände zum größten Teil verwaist (wenn Hallen denn nicht als Corona-Krankenhäuser oder bald Impfzentren dienen), die Wirtschaft orientiert sich um und die Veranstalter, die bis dato eine stetige Aufwärtsentwicklung ihres Business zu verzeichnen hatten, können viel, Krise aber nicht wirklich gut.