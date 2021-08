© Mercedes-Benz /Roserbrothers Bettina Fetzer, CMO und Kommunikationschefin von Mercedes-Benz, justiert die Luxuspositionierung der Marke

Mercedes-Benz schärft an vielen Stellen die Positionierung als Luxusmarke. Doch das bedeutet nicht Abgrenzung, sondern vor allem Offenheit. Warum das so ist und welche Anforderungen daraus an die Marke resultieren, erklärt CMO Bettina Fetzer am Rande eines Events für den EQA in München.