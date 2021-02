© Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vans inszeniert mit Preuss und Preuss den eVito und den eSprinter

Transporter mit E-Antrieb haben oft mit den gleichen Vorbehalten zu kämpfen wie elektrisch angetriebene Pkw: Alltagstauglichkeit und Reichweite. Dagegen geht jetzt Mercedes-Benz Vans an. In einer europaweiten Kampagne, die Preuss und Preuss entwickelt hat, setzt die Transportersparte des Stuttgarter Daimler-Konzerns auf skurrile Begegnungen. Der Auftritt steht unter dem Slogan "Are you #eReady?"