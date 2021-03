© Mercedes-Benz / Screenshot Komm wir tanzen unser Logo: 19 Vans von Mercedes-Benz fahren das Markenzeichen

Mercedes-Benz Vans lässt in dieser Woche eine neue internationale Kampagne für die Nutzfahrzeuge anlaufen. In "Made to perfom" betont die Marke die Vielseitigkeit des Angebots an gewerblichen Fahrzeugen. Doch statt nur sachliche Argumente zu präsentieren, spielt der Auftritt mit Emotionen und großen Szenen. Konzipiert und auf die Straße gebracht hat die Kampagne Preuss und Preuss.