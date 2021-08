© Mercedes-Benz Vans / Screenshot Hafþór „Thor“ Júlíus Björnsson spielt neben dem neuen Citan die Hauptrolle in der Launchkampagne für das neue Modell von Mercedes-Benz Van

Die jüngste Kampagne von Mercedes-Benz Vans hat gleich zwei Hingucker: den neuen Citan und den 2,06 Meter großen und 155 Kilogramm schweren Hafþór „Thor“ Júlíus Björnsson. Der 32-Jährige hat es vor allem durch seine Rolle als Gregor Clegane ("The Mountain") in der Kult-Serie „Game of Thrones“ zu Weltruhm gebracht. Jetzt soll er als Testimonial dem neuen Modell viel Aufmerksamkeit bringen. Den internationalen Auftritt hat Preuss und Preuss entwickelt.