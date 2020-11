© Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vans erzählt zum Launch des EQV Geschichten aus dem Alltag von Menschen

Seit Anfang des Monats steht der EQV bei den Händlern. Die erste vollelektrische Premiumgroßraumlimousine von Mercedes-Benz vergrößert damit die EQ-Familie des Konzerns. Jetzt läuft die Hauptkampagne für das neue Modell an. Der Auftritt, der unter dem Claim "Make your move. For the next generation" steht, kommt von der Leadagentur Preuss und Preuss.