Mercedes-Benz fährt die Kommunikation für die S-Klasse hoch. Für sein Flaggschiff zündet der Stuttgarter Premiumautobauer ein kommunikatives Feuerwerk, das nicht nur durch seine Inszenierung für Aufmerksamkeit sorgen wird. Vielmehr werben für die neue S-Klasse von Mercedes-Benz gleich drei Super-Stars aus Sport und Kultur. Die Kampagne, die unter der Leitidee "Cares for what matters" steht, verantwortet Antoni Garage in Berlin.