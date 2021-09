© Mercedes-AMG Superstar will.i.am ist neuer Mercedes-AMG Markenbotschafter für E Performance

Mercedes-AMG hat für seine E-Perfomance den siebenfachen Grammy-Genwinner will.i.am verpflichtet. Der amerikanische Musiker, der mit bürgerlichen Namen William Adams heißt, füllt die Zusammenarbeit gleich mit Leben. Er ist neben Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton Teil der Launchkampagne für den neuen Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Und er hat an der Kreation des Auftritts "Everything but quiet" mitgewirkt, den der britische Starfotograf Rankin entwickelt hat.