© Mercedes-AMG Mercedes-AMG positioniert sich als Arbeitgebermarke. Deren Auftreten und die dazugehörige Kampagne hat die Agentur Von Helden und Gestalten entwickelt

Mercedes-AMG schärft das Bild als eigenständige Arbeitgebermarke. Die Performance-Marke des Stuttgarter Luxusautobauers startet in dieser Woche die größte Recruiting-Offensive in ihrer Geschichte. Die Kampagne „Your Spirit. Our Performance" und die Strategie dahinter hat die Stuttgarter Agentur Von Helden und Gestalten (VHUG) entwickelt. Die Kreativen hatten sich in einem Pitch gegen fünf Mitbewerber durchgesetzt.