Was Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton nach Feierabend macht

© Mercedes-Benz Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton testet den Supersportwagen Mercedes-AMG Project One

After Work ist sich locker machen nach einem harten Arbeitstag? Nicht, wenn man Lewis Hamilton heißt. Der siebenfache Formel 1-Weltmeister testet mal eben nach dem letzten Rennen der Saison den Hypercar Mercedes-AMG Project One. Die Kampagne "After Work" von Mercedes-AMG gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr und die Elekrifizierung der Performance-Marke. Die Kreation kommt von den Staud Studios, dem langjährigen AMG-Stammbetreuer.