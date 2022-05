Mein Geschäft. Meine Zukunft: Tommi’s Marktimbiss

Die Inhalte der neuen Plattform "Mein Geschäft. Meine Zukunft" stehen Unternehmern und Unternehmerinnen kostenlos zur Verfügung und sollen in Form von Info-Beiträgen, Podcasts, Webinaren und Whitepapers aufbereitet werden. Experten und Expertinnen vermitteln über das neue Online-Programm ihr Wissen zu den Themenfeldern Technologie, Finanzen und Kommunikation. Ziel der Initiative ist es, lokale Kleinunternehmer und -unternehmerinnen zum Start in eine digitale Zukunft zu verhelfen - und ganz nebenbei für das digitale Bezahlen mit Visa zu werben.In Form von knapp 90-minütigen Videoclips stellt Visa zum Start der Kampagne exemplarisch drei Kleinunternehmen in den Mittelpunkt, die die Digitalisierung bereits für sich nutzen. Die Potenziale von digitalen Tools im Handel werden in den Videos mithilfe individueller Geschichten veranschaulicht. So schwärmt beispielsweise der Imbissbetreiber von den Vorteilen des bargeldlosen Bezahlens, eine Seifenherstellerin erzählt von ihrem Onlineshop und zwei Barbershop-Gründer berichten von ihrem digitalen Terminbuchungssystem. Die Kampagnenvideos sollen auch andere lokale Händler, Selbstständige, Start-Ups und Gründer und Gründerinnen dazu aufrufen, an der Initiative teilzunehmen.