Compo wirbt mit dem Faktor Individualität

Das eigene Beet hat in Corona-Zeiten deutlich an Bedeutung gewonnen. Compo will nun dafür sorgen, dass sich die Menschen auch im zweiten Corona-Frühling an der Gärtnerarbeit aufrichten können. Die neue Markenkampagne des Unternehmens sendet daher eine positive Botschaft in schwierigen Zeiten.