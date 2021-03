Die These ist steil. "Was ist günstiger als ein Gebrauchtwagen?" Ein Neuwagen auf Mein Auto.de". Doch sie sorgt für Aufmerksamkeit, in einer Zeit, in der Corona so vieles überlagert, auch den Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens. Zuletzt hatte das Kraftfahrzeug-Bundesamt in Flensburg für den deutschen Markt im Februar einen Absatzrückgang bei den Neuzulassungen von 19 Prozent gemeldet. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr resultiert auch daraus, dass die Händler ihre Läden derzeit nach wie vor geschlossen halten müssen. Allerdings sind der Onlineverkauf und die telefonische Beratung möglich.