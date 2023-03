Thierry Koskas, Marketingchef von Stellantis, bekommt eine weitere Aufgabe: Er wird zudem Chef der CEO der Marke Citroën

Seit Mittwoch ist Thierry Koskas neuer CEO von Citroën. Der Manager, der zudem als Chief Sales & Marketing Officer von Stellantis fungiert, verantwortet damit weltweit die Geschäfte der französischen Automarke. Koskas berichtet weiterhin direkt an Stellantis CEO Carlos Tavares. Vorgänger Vincent Cobée hat sich entschieden, den französischen Autokonzern zu verlassen.

Weitere personelle Wechsel verkündete der Konzern zudem in dieser Woche. Thomas Goldboom wird - ebenfalls mit Beginn des neuen Monats - neuer Director Used Cars bei Stellantis in Deutschland. Bislang hatte der Manager bei Citroen Deutschland GmbH als Director Sales gearbeitet. Er soll das Stellantis Gebrauchtwagenlabels Spoticar weiter aufbauen. Vorgänger Harald Koch wird neue Aufgaben innerhalb des französischen Autoriesens übernehmen. Marcus Hoffmann verantwortet seit Mittwoch den Aufbau der gemeinsam mit der Credit Agricole Consumer Finance (CACF) neu in Gründung befindlichen Leasinggesellschaft für gewerbliches Kilometerleasing und damit verbundene Services und Mobilitätsdienstleistungen. Hier werden die Geschäfte von Free2Move Lease und Leasys gebündelt.