© imago images / PhotoAlto Der überarbeitete Teil betrifft kommerzielle Kommunikation, die sich an Kinder richtet.

Zum Jahresbeginn hat der Deutsche Werberat eine aktualisierte Version seines seit 2009 existierenden Lebensmittelkodex vorgestellt. In diesem Regelwerk sind Richtlinien festgehalten, an die sich die Werbewirtschaft bei der Bewerbung von Nahrungsmitteln halten soll. Der überarbeitete Teil betrifft kommerzielle Kommunikation, die sich an Kinder richtet.