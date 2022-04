© Mercedes-Benz Vans Preuss und Preuss inzeniert die Vans von Mercedes-Benz für Privatkunden als Raumwunder

Mercedes-Benz Vans inszeniert seine Großraumlimousinen und Reisemobile in der jüngsten globalen Kampagne als wahre Raumwunder. So steht der komplette Auftritt unter der Leitidee "Space maximised". Das kann man in dem Film sogar hören. Der Song "Space" mit viel Klangtiefe ist eigens für die Kampagne komponiert worden und wird von Sita gesungen. Die gesamte Kreation des Auftritts verantwortet Stammbetreuer Preuss und Preuss.