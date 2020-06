Nivea & Olivia Jones: Mehr Miteinander

Die Partnerschaft mit der Hamburger Kiez-Größe hatte Beiersdorf vergangene Woche verkündet . Zum Start der Kooperation präsentierte Jones die regenbogenfarbene Nivea-Dose, mit der Beiersdorf ein Zeichen für Diversity setzen will. "Der Regenbogen ist für mich ein Zeichen für Liebe, für Vielfalt, einfach für eine offene Gesellschaft", sagt Jones in einem Video, das Nivea ab Mitte Juni über die sozialen Netzwerke verbreitet (Agentur:).Mit der Partnerschaft mit Olivia Jones will Beiersdorf Nivea als Pflegemarke positionieren, die buchstäblich für alle da ist. Diese Botschaft verbreitet das Unternehmen ab sofort auch im TV. Der Spot mit dem Titel "Mehr Miteinander" zeigt eine bunte Mischung von Menschen, die unterschiedlichen Lebensentwürfen folgen. "Wir brauchen weniger Ich und mehr Wir", heißt es in dem vonproduzierten Video, bei demRegie führte. "Denn Miteinander ist die Welt ein besserer Ort", so die Conclusio.Beide Filme sind auch auf der zentralen Kampagnen-Website zu sehen. Dort stellt Beiersdorf auch das Marken-Manifest "Nivea ist für alle da" sowie die unternehmenseigene Diversity-Initiative "Be You @Beiersdorf" vor. ire