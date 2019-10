Facebook: Die Motive der Gruppen-Kampagne "Mehr gemeinsam"

Wir glauben, dass es eine Community für jeden gibt", sagte

Chat-Dienst Whatsapp und der Facebook Messenger eine größere Bedeutung im Facebook-Universum bekommen.Der stärkere Fokus auf Gruppen hat auch für Unternehmen Konsequenzen: Der Aufbau von Communities, in denen sich die Nutzer untereinander oder mit Marken austauschen können, wird bedeutsamer - zumindest, wenn man auf organische Reichweiten- oder Interaktionserfolge aus ist. Denn seit dem großen Algorithmus-Update im vergangenen Jahr ist es für Unternehmen deutlich schwieriger geworden, die Menschen ohne den Einsatz von Media zu erreichen.Die ab sofort laufende Kampagne könnte auch den einen oder anderen Markenverantwortlichen über den Aufbau eigener Gruppen nachdenken lassen. Zum Maßnahmenpaket des vonkreierten Auftritts gehören TV-Spots, On-Platform Videos und verschiedene Motive für Out of Home, Print und Digital. Die Kampagne läuft noch bis Ende des Jahres. ire