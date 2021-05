Mit dem vielfach preisgekrönten Auftritt rund um den Hero-Spot "What we do next" hat das Telekommunikationsunternehmen voriges Jahr europaweit eine Reichweite von einer Milliarde erzielt. Diese Benchmark will Telekom-Markenchef Ulrich Klenke mit dem neuen Aufschlag "Projekt Futureproof" knacken.