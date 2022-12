Den Berichten zufolge soll die Übernahme rund 1,2 Milliarden Dollar beziehungsweise umgerechnet rund 1,14 Milliarden Euro kosten. "Dieser Zukauf bestätigt unser langfristiges Engagement und unsere Hingabe an den Sektor und unterstreicht, wie Getir die Konsolidierung der Branche anführt", teilte Getir mit.



Über die Übernahme war seit längerem spekuliert worden.war in der Corona-Krise stark gewachsen, geriet danach aber in finanzielle Schwierigkeiten. Im Mai entließ das Unternehmen Hunderte Beschäftigte und kündigte an, stärker auf Profitabilität statt auf Wachstum zu setzen.Wie es für die-Beschäftigten nach der Übernahme weitergeht, blieb am Freitag zunächst offen. Immer wieder gab es bei dem Unternehmen Streit über die Arbeitsbedingungen sowie über die Gründung von Betriebsräten durch die Fahrerinnen und Fahrer. dpa