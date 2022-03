© Mayd Mayd verspricht die Lieferung von Medikamenten rund um die Uhr innerhalb von 30 Minuten.

Ursprünglich sollte das digitale Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente schon am 1. Januar 2022 an den Start gehen. Die Einführung hat sich zwar verzögert, in diesem Jahr wird aber damit gerechnet. Die diversen On-demand-Lieferdienste für Medizin sind entsprechend bereits aus ihren Start(-up)löchern heraus. Einer von ihnen ist Mayd, der derzeit mit seiner ersten Out-of-Home-Kampagne in Berlin für seine Dienste wirbt.