Start-up mit Potenzial – leckere Pinsa aus Paderborn

Zu teuer, zu komplex, zu wenig Support: Für kleine und mittlere Unternehmen (SME) sind technische Lösungen häufig nicht passgenau genug. Doch für viele Branchen, von Büro und Gewerbe bis hin zu Gastronomie und Hotel, bietet MediaMarktSaturn Business jetzt einen maßgeschneiderten Rundum-Service. Wie der persönliche Geschäftskundenberater in Verbindung mit dem breiten Sortiment zu optimalen Lösungen führen, zeigt das Beispiel des Start-ups PiNSTA.

Am Anfang stand die Idee, geboren in der Eisdiele gegenüber vom MediaMarkt in Paderborn. „Eine exquisite Pinsa, richtig lecker und nur mit frischen Zutaten – die muss doch vielen Leuten schmecken“, dachten sich Antonio Moro und Mariano Guarro. Perfekt für die Mittagspause sollte sie sein, denn anders als Pizza ist der Pinsa-Teig leichter, knuspriger und somit besser bekömmlich, da durch die lange Reifezeit von 72 Stunden der Gärprozess der Hefe bereits abgeschlossen ist und sie somit im Magen nicht weiter gären kann. Zur Jahresmitte 2021 schien die Zeit ungünstig für den Start eines Delivery-Konzeptes, und dennoch: „Zum zweiten Lockdown der Corona-Krise konnten wir das Projekt launchen“, berichten die beiden Gründer der PiNSTA Foodlovers International GmbH. Dafür war die passende Technik ein wichtiger Faktor – und der direkte Draht zum Geschäftskundenberater von MediaMarktSaturn Business: Ravi Selvarajah, Geschäftskundenberater MediaMarkt Paderborn, spezialisiert auf die Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen.