Obi-Managerin Patricia Grundmann führt die Initiative

von Marco Saal

Kaum ein Segment in der Onlinewerbung boomt derzeit so stark wie Retail Media. Allein Amazon hat im vergangenen Jahr hierzulande. Ein Geschäft, das die deutschen Handelsunternehmen freilich nicht dem US-Riesen überlassen wollen, weshalb die Werbeangebote in E-Commerce-Umfeldern derzeit kräftig ausgebaut werden. Um ihre Interessen in der digitalen Werbevermarktung zu bündeln, gründen namhafte Handelsunternehmen nun unter dem Dach des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) die Initiative Retail Media. Ziel ist es, das noch junge Werbesegment mit vereinten Kräften zu erobern.