© Ritter Sport Die bunte Werbefläche am Terminal 2 soll für Aufmerksamkeit rund um Ritter Sports aktuelle Kampagne sorgen

Das Flugchaos im Sommer hat die Nerven vieler Reisenden stark strapaziert. Und da Schokolade bekanntlich gegen Stress hilft, hat sich Ritter Sport nun eine besondere Aktion ausgedacht, um zumindest die Wartezeit am größten deutschen Flughafen in Frankfurt etwas zu verkürzen. Mittels einer Sample-Maschine am Terminal 2 können Fluggäste ihre persönliche Lieblingsschokolade herausfinden und sie vor Ort direkt testen. Das Ganze ist Teil einer Awareness-Kampagne zur "Colourful World of Chocolate" von Ritter Sport.