„Viele Konsumenten planen, ganz bewusst neue Verhaltensweisen beizubehalten. Es ist weniger ein Krisenmodus als vielmehr eine aktive Anpassung an eine neue Normalität“ Jesko Perrey, McKinsey Teilen

Das ist ein Resultat einer repräsentativen Befragung, die McKinsey Ende September unter mehr als 1000 Verbrauchern in Deutschland durchgeführt hat. "Die Ergebnisse bestätigen, was viele von uns täglich erleben: Die Auswirkungen von Covid-19 auf das Verbraucherverhalten sind weiterhin sehr präsent. Viele Konsumenten planen, ganz bewusst neue Verhaltensweisen beizubehalten. Es ist weniger ein Krisenmodus als vielmehr eine aktive Anpassung an eine neue Normalität", sagt McKinsey-Seniorpartner Jesko Perrey. Hauptgrund für das Ausprobieren neuer Marken und Händler sind laut der Befragung bessere Preise.Gleichzeitig sieht die Beratungsfirma Anzeichen dafür, dass sich die Kauferwartung der Konsumenten etwas erholt. Zwar planen die Befragten nach wie vor, weniger Geld auszugeben als vor der Krise. Insbesondere in den Kategorien Gastronomie, Dienstleistungen und Fitness/Wellness steige aber die Kauflaune, fassen die Studienautoren zusammen. In diesen Kategorien hat sich der Anteil der Verbraucher, die planen, mehr oder gleich viel auszugeben, seit März um 40 bis 50 Prozentpunkte verbessert. Einschränkend ist hier allerdings zu sagen, dass die Befragung Ende September stattfand und damit vor dem starken Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen.Insgesamt zeigen sich die Deutschen bezüglich ihrer Konsum- und Kauflaune noch etwas optimistischer als bei der vorherigen Befragung im Juni. So sagen jetzt 82 Prozent der Befragten, genauso viel oder sogar mehr als gewöhnlich ausgegeben zu haben. Im Juni lag dieser Wert bei 75 Prozent. Auch in Bezug auf die persönliche finanzielle Situation zeigen sich die meisten Bürger zuversichtlich. Nur 19 Prozent geben an, dass sich ihr Haushaltseinkommen in den vergangenen Wochen reduziert habe. Im Juni sagten das noch 27 Prozent.Gleichzeitig wächst die Vorsicht in Bezug auf das Tempo, in dem die Erholung vonstatten geht. So gehen 83 Prozent der Befragten davon aus, dass sich die Wirtschaft frühestens in einem halben Jahr von den Folgen der Pandemie erholen wird. Im Juni glaubten das 79 Prozent. Zudem erwarten 68 Prozent, dass sich auch die Einschränkungen im Alltag noch mindestens sechs Monate hinziehen werden. mam