© McDonald's/Youtube Der Spot beginnt ruhig und friedlich - und steigert sich in eine Essensschlacht

Ein spontaner Besuch am Drive-In ist für viele Fastfood-Fans am Ende eines langen Tages der perfekte Abschluss. Davon singt McDonald's in der neuen Kampagne für das McDrive-Angebot nun buchstäblich ein Lied.