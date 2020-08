Wachholz arbeitet seit 2012 bei McDonald's als Leiter der externen Kommunikation. Ein Jahr später übernahm er die Gesamtleitung der Unternehmenskommunikation. Neben klassischer PR setzte McDonald's unter der Führung von Wachholz auch vermehrt auf umfangreiche Bewegtbild-, Live- und Social-Media-Kampagnen, um Glaubwürdigkeit und Markenimage zu erhöhen. Vor seiner Zeit bei dem Burger-Riesen war er Sprecher der Bundes-CDU."Wir sind stolz, ein Talent wie ihn in den letzten Jahren erfolgreich gefördert und entwickelt zu haben und freuen uns sehr, Philipp Wachholz jetzt eine exzellente Möglichkeit zur Weiterentwicklung geben zu können", sagt Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland. "Ich danke ihm für die hervorragende Arbeit und wünsche ihm vor allem jetzt alles Gute für die neue, spannende Aufgabe."Wachholz selbst ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass McDonald’s mir die Chance zur gezielten Weiterentwicklung gibt. Eine tolle Option für mich, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt zu machen. Alles getreu dem Motto: Nur wer sich ändert, bleibt!"Wer Wachholz auf dem Posten des Leiters Unternehmenskommunikation nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Darüber will McDonald's laut eigener Aussage in Kürze informieren. tt