So reagieren Marken auf den mysteriösen Metall-Monolithen in Utah

McDonald’s, Oreo und Co

© Screenshot twitter.com/McDonalds McDonald's und Oreo starteten eine unterhaltsame Twitter-Konversation über das rätselhafte Objekt

In den vergangenen Tagen machte eine kuriose Meldung die Runde in den weltweiten Klatschspalten: Im US-Bundesstaat Utah war mitten in der Wüste ein rätselhafter Metall-Monolith entdeckt worden - und kurz darauf wieder verschwunden. Eine Steilvorlage für humorvolle Marken-Tweets.