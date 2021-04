© IMAGO / Lupe Rodriguez Die Gen Z würdigt Marken, die Haltung zeigen und Wandel ermöglichen

Die Gen Z ist für Marken so spannend wie vielleicht keine Generation vor ihr. Das liegt nicht nur daran, dass die um die Jahrtausendwende geborenen Digital Natives viel Zeit in sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok verbringen und dort besonders empfänglich für Werbung sind. Vor allem ist die Gen Z in ihrem Handeln stark auf eine bessere, nachhaltigere und vielfältigere Zukunft ausgerichtet - und will die Fehler früherer Generationen ausmerzen. Welche Einstellung die jungen Menschen auszeichnet und welche Erwartungen sie an die Markenwelt haben, hat jetzt McCann in seiner globalen Studie "Truth About Gen Z" untersucht.