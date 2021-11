© Aldi Nord / Aldi Süd 2021 kehrt Kai Karotte mit seiner Familie als Weihnachtsbotschafter zurück

Auch 2021 feiern Aldi Süd und Aldi Nord Weihnachten mit Kai Karotte, dem deutschen Verwandten von Aldis britischer Kult-Werbefigur Kevin the Carrot. Aber während in England Kevin ein Weihnachtsmärchen mit „Ebanana Scrooge“ erlebt, geht es in Deutschland vor allem um die Familie und eine entscheidende Kernzielgruppe – die Kinder. In dem von McCann entwickelten Auftritt „Endlich wieder Weihnachten – mit allem, was dazu gehört“ stehen zwar die menschlichen Alltagserlebnisse rund um das Weihnachtsfest in der Familie im Vordergrund. Aber die begleitende Mediastrategie zeigt überdeutlich, dass Aldi dieses Weihnachten vor allem die jungen Familienmitglieder zu Fans machen will.