© Aldi In seiner neuesten Kampagne zeigen Aldi Nord und Aldi Süd, dass der Discounter auch bei Bio und Veggie One-Stop-Shopping möglich macht

In ihrer neuen TV-Kampagne zeigen Aldi Nord und Aldi Süd, dass man nicht lange fahren muss, um die ganze Bandbreite an veganen, Bio- und Frischeprodukten zu erhalten. Allerdings erstaunt der Startpunkt der von McCann kreierten Kampagne: Während andere Marken schon seit Wochen den Veganuary feiern, geht Aldi erst zum Ende des Monats auf Sendung. Dabei waren die beiden Händler im vergangenen Jahr noch von Peta dafür ausgezeichnet worden, dass sie sich als einer der ersten Händler überhaupt am Veganuary beteiligt hatten.