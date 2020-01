McCafé. Einfach guter Kaffee.

© McDonald's

Auf dem Plakatmotiv werden müde Arches zu wachen Augen

In dem vonunter der Regie vonproduzierten Hauptspot will McDonald's nicht nur die Produktqualität seiner Kaffee-Sparte hervorheben, sondern auch die Vielfalt der Produkte verdeutlichen. Die Botschaft des musikalischen, grafisch animierten und mit schnellen Schnitten gedrehten 30-Sekünders: Ob der schnelle Kaffee auf dem Weg zur Arbeit oder der entspannte Genuss in geselliger Runde im Restaurant - bei McDonald's gibt es für jeden Geschmack "einfach guten Kaffee".Neben dem TV-Spot kommen Youtube Pre-Rolls, Display Ads, Instagram- sowie Facebook Ads zum Einsatz. Zudem wandelt McDonald's auf den Plakatmotiven der Kampagne sein ikonisches Markenlogo clever um und verwandelt sie in "müde Arches", die dank Kaffee zu wachen Augen werden.Im Zuge des deutschlandweiten Umbaus unter dem Motto "Restaurant der Zukunft" verfügen bereits über 1100 der McDonald’s-Filialen über das Angebot von "Barista made Coffee". Dabei werden espresso-basierte Heißgetränke mit Siebträgermaschinen hergestellt und können sowohl im McCafé als auch am Front Counter, im McDrive, an den digitalen Bestellterminals und über die McDonald’s App bestellt werden. Für samtliche Kaffeeprodukte verwendet McDonald's 100%-Arabica-Bohnen von Segafredo, die das Siegel der Rainforest Alliance tragen, welches für einen nachhaltigen Anbau der Kaffeebohnen steht. tt