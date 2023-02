Pitch-Entscheidung

iProspect gewinnt globalen Media-Etat von Zalando

Alle Media-Agentur-Aktivitäten in einer Gruppe zu bündeln - das war der Anspruch von Zalando an die Pitch-Teilnehmer für den gesamten Mediaetat der Mode- und Lifestyleplattform. Durchgesetzt hat sich am Ende iProspect. Das Unternehmen, das zu Dentsu …