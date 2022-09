Print ist tot, hieß es schon Mitte der 90er Jahre in Bezug auf Zeitungen und Zeitschriften. Eine Generation später gibt es sie zwar immer noch, aber ihre Bedeutung hat immens gelitten. Steht dem gedruckten Prospekt ein ähnlicher Niedergang bevor? Martin Jacobi: DieMarketing-Kommunikation insgesamt spricht zunehmend spitzere Zielgruppen an, teilweise sogar einzelne Personen. Diese Entwicklung wird anhalten, und das kann man ja nur begrüßen. Dass dies zu Einbußen bei der Massenkommunikation führt und ihr Volumen sinkt, liegt auf der Hand. Das betrifft natürlich auch den Prospekt. Menge allein kann aber kein Maßstab sein. Wert entsteht durch Qualität.



„Wer wie die Nahversorger einem großen Publikum Angebote per Push präsentieren will, kommt am Print-Prospekt nicht vorbei. Das kann kein anderes Instrument in dieser Schnelligkeit und Intensität leisten.“ Martin Jacobi Teilen

© Dialog Dieser Artikel ist zuerst im DIALOG erschienen. Die Publikation, die vom Dieser Artikel ist zuerst im DIALOG erschienen. Die Publikation, die vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) herausgegeben wird, erscheint jedes Quartal und befasst sich vor allem mit den Spielarten des Dialog- und Digital-Marketings, mit Eins-zu-eins-Kommunikation und Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz. Ein PDF der aktuellen Ausgabe lässt sich hier herunterladen: www.horizont.net/service/dialog

Der Prospekt war noch nie sexy. Leider ist er in den vergangenen Jahrzehnten inhaltlich so gut wie nicht weiterentwickelt und somit auch nicht für jüngere Zielgruppen attraktiver gemacht worden. Das rächt sich jetzt.Ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Aber mir ist keine empirische Marktforschung bekannt, die eine solche Aussage erhärten würde. Wenn wir annehmen, die Tests von Rewe sind gewissenhaft und gründlich durchgeführt und die Ergebnisse exakt wiedergegeben worden, stellt sich mir die Frage, ob das Unternehmen seinen Prospekt in den vergangenen Jahren im Interesse seiner Kunden optimiert hat. Ich fürchte, das ist versäumt worden.Der Prospekt kann mittlerweile so zugeschnitten werden, dass einzelne Kundengruppen besonders angesprochen, bestimmte Sortimente und Produkte speziell beworben werden. Das ließe sich auf jede Filiale anpassen, setzt allerdings Wissen über die unterschiedlichen Verhältnisse voraus. Und es erfordert Investitionen, die Rewe offenbar unterlassen hat. Wer den Prospekt abschafft und sich auf Apps konzentriert, kann Kunden zu Stammkunden und vielleicht auch zu Fans machen, läuft aber auf lange Sicht Gefahr, seine Kundenbasis zu schmälern oder gar zu verlieren, weil er nur noch die vorhandenen, jedoch keine neuen Kunden mehr adressiert.Ja und nein. Das Druckverfahren hängt von der Absicht ab, mit der ein Unternehmen Kontakt zu Kunden und Interessenten aufnehmen möchte. Der Lebensmittel-Einzelhandel beispielsweise setzt auf eine permanente Kommunikation, den wöchentlichen Anstoß. Darauf sind sein Sortiment und seine Warenwirtschaft ausgerichtet. Bei der Masse an Informationen, die er in hoher Frequenz an seine Kundschaft via Prospekt übermitteln will, kommt nur der Rollendruck infrage. Digitaldruck wäre viel zu teuer.Für eine Millionen-Auflage bestimmt.Dem Fachhandel etwa. Er wirbt mit viel kleinerer Auflage für viel weniger Angebote auf geringerer Fläche und in größeren Abständen. Er kann Teile des Prospekts leichter austauschen oder anders zusammensetzen. Und wenn er stärker individualisieren will, genügt ihm oft schon ein Selfmailer.Papier ist für Werbung unverzichtbar. Schon aus dem Grund, weil es sich anfassen lässt. Der Mensch ist seit Jahrtausenden so veranlagt, dass er haptische Erlebnisse haben möchte und braucht. Sie prägen sich ihm viel besser ein als lediglich optische oder akustische. Wir Menschen wollen die Welt im Wortsinn begreifen und entwickeln damit unsere Bedürfnisse weiter. Der Print-Prospekt intensiviert die Auseinandersetzung mit dem Angebot und lässt es länger im Gedächtnis haften. Das haptische Erlebnis wird übrigens mit zunehmendem Alter wieder wichtiger.Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen ab 35 oder 40 Jahren wieder mehr Dinge zum Anfassen haben wollen. Das gilt auch für die Werbung. Ab diesem Alter nimmt das Interesse an und die Wirksamkeit von Print wieder zu.Der Prospekt muss sich stärker an den Interessen seiner Leser orientieren. Nur das zahlt sich aus.Der Nutzwert der Angebote und worin sich die Händler voneinander unterscheiden.Leider, ja. Das ist zum einen eine Frage der Kreation, der mangelnden Attraktivität der Gestaltung. Zum anderen aber auch der fehlenden Konzentration auf die Produkte, die die Zielgruppe am wichtigsten findet. Nicht zuletzt geht es darum, sich mehr Gedanken über den günstigsten Zeitpunkt der Zustellung zu machen. Wenn alle Prospekte am selben Tag erscheinen, überfordert das die Adressaten.Durch analytische Verfahren wie die Dialog-Struktur-Messung. Bei ihr werden je nach Größe der Studie 150 bis 500 Merkmale untersucht, die für die Wirkung eines Prospekts relevant sind. Daneben sollten sich Werbungtreibende den Rat von Agenturen einholen, die über Prospekt-Know-how verfügen. Denn in den Marketing-Abteilungen der Auftraggeber – in der Regel sind das Handelshäuser – ist das Fachwissen über den Prospekt oft nicht mehr oder nur noch ungenügend vorhanden.In den vergangenen Jahren sind auch die Handelshäuser dem Trend zum Digitalen gefolgt und haben mehr und mehr Leute eingestellt, die sich darin gut auskennen. Darunter hat aber das Wissen über Print im Allgemeinen und den Prospekt im Besonderen gelitten, teilweise sind die Einsatzmöglichkeiten und die spezifischen Anforderungen gedruckter Medien überhaupt nicht mehr bekannt. Diese Unternehmen sind auf den Rat externer Experten angewiesen, die es nur noch in wenigen Spezialagenturen, aber immerhin noch manchen Mediaagenturen gibt.Auch die Prospektwerbung ist effektiver, wenn sie durch Werbung in anderen Medien unterstützt und verstärkt wird – etwa durch Online-Banner oder Anzeigen in Suchmaschinen. Dabei kommt es aber auf die Reihenfolge an: Der Prospekt bildet die Grundlage, auf der die anderen Maßnahmen aufbauen können. Denn der Prospekt macht auf viele Produkte aufmerksam und neugierig, über die sich Interessenten dann im Netz näher informieren und die sie dort direkt kaufen können. Der Prospekt eröffnet die Kampagne, die dazu passende Werbung im Netz ist die "Verlängerung".Hierzulande wissen wir ganz genau, wer Prospekte grundsätzlich wünscht und wer nicht. Denn der Aufkleber "Bitte keine Werbung!" am Briefkasten verrät es. Damit optimieren die Konsumenten den Versand und die Verteilung von Prospekten, sorgen für geringere Streuverluste und weniger Ressourcen-Verbrauch.Das tun die meisten. Seit vielen Jahren hat rund ein Drittel der Haushalte diesen Aufkleber am Briefkasten angebracht. Das bedeutet im Umkehrschluss: Zwei Drittel der Konsumenten stehen der Prospektwerbung mehr oder weniger positiv gegenüber. Das sind richtig viele Menschen, die für die Botschaften in den Prospekten aufgeschlossen und empfänglich sind. Und ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben.Wer wie die Nahversorger einem großen Publikum einmal in der Woche viele Angebote per Push präsentieren will, kommt am Print-Prospekt nicht vorbei. Das kann kein anderes Instrument in dieser Schnelligkeit und Intensität leisten. Allerdings sollte der Prospekt nur da eingesetzt werden, wo er Erfolg verspricht. Das heißt, seine Treffsicherheit sollte erhöht werden, indem er stärker auf die Zielgruppen gemünzt wird.Genau. Aus den gleichen Gründen sollte der Prospekt auch inhaltlich, gestalterisch und konzeptionell optimiert werden. Denn das Lesen, Stöbern oder Überfliegen wird den Interessenten oft schwer gemacht. Das betrifft etwa die Leseführung und die Farbgestaltung. Viele Prospekte sind außerdem textlastig und enthalten unpassende oder unscharfe Bilder. Da werden eine Menge Fehler gemacht. Aber es braucht nur ein Hemmnis zu viel und der Prospekt liegt im Altpapier. Joachim Thommes